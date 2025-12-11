Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Ukraine : l’instabilité du réseau électrique menace la sûreté nucléaire, alerte l’AIEA

Alors que le conflit en Ukraine perdure, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a alerté, jeudi, les risques accrus pour les sites nucléaires ukrainiens, confrontés à des interruptions d’alimentation électrique qui compromettent leur sécurité.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ L’accès à la propriété, la fausse promesse canadienne
~ Comment survivre au début de l'âge adulte ? Voici des stratégies d'adaptation
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur l'Afrique centrale
~ Venezuela : des enquêteurs de l’ONU accusent la Garde nationale de « crimes contre l’humanité »
~ En Afrique centrale, une stabilité en trompe-l’œil
~ Faut-il labelliser les médias pour promouvoir une information de qualité ?
~ La Syrie d’Al-Charaa : opération séduction à l’international, répression des minorités à l’intérieur
~ « Stranger Things » ou le triomphe de la nostalgie
~ Entretenir le mythe du Père Noël, une affaire de milieu social ?
~ Comment Paris est passé de capitale de la vie brève à championne de la longévité
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter