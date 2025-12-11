Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En Afrique centrale, une stabilité en trompe-l’œil

En Afrique centrale, la stabilité demeure « globalement » de mise, estime l’envoyé de l’ONU pour la région, mais elle évolue sur une ligne de crête de plus en plus étroite. Derrière la prudence diplomatique affichée mercredi par Abdou Abarry, venu présenter son dernier rapport au Conseil de sécurité, les préoccupations affleurent. 


Lire l'article complet

© Nations Unies -
