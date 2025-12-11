Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Faut-il labelliser les médias pour promouvoir une information de qualité ?

par Alexandre Joux, Professeur en Sciences de l’information et de la communication, Aix-Marseille Université (AMU)
En évoquant un « label » pour l’information, le président Macron a déclenché l’ire des médias Bolloré. Comment fonctionnent les labels existants ? Sont-ils pertinents ?La Conversation


© La Conversation -
