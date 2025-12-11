Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La Syrie d’Al-Charaa : opération séduction à l’international, répression des minorités à l’intérieur

par Pierre Firode, Professeur agrégé de géographie, membre du Laboratoire interdisciplinaire sur les mutations des espaces économiques et politiques Paris-Saclay (LIMEEP-PS) et du laboratoire Médiations (Sorbonne Université), Sorbonne Université
Le nouveau président syrien a donné des gages aux puissances régionales et internationales. L’objectif premier est de s’assurer qu’elles lui laisseront les coudées franches dans sa politique très dure envers les minorités.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Faut-il labelliser les médias pour promouvoir une information de qualité ?
~ « Stranger Things » ou le triomphe de la nostalgie
~ Entretenir le mythe du Père Noël, une affaire de milieu social ?
~ Comment Paris est passé de capitale de la vie brève à championne de la longévité
~ Le cash recule, mais reste solidement ancré dans les portefeuilles des Français
~ L’internationale trumpiste : la Stratégie de sécurité nationale 2025 comme manifeste idéologique
~ Mascottes sportives : les clubs peuvent-ils devenir les nouveaux champions de la biodiversité ?
~ Célèbres et captifs : comment les réseaux sociaux profitent du mal-être des animaux sauvages
~ Israël et territoire palestinien occupé. Il ne peut y avoir de paix durable sans justice internationale pour toutes les victimes de tous les crimes en Israël et dans le TPO
~ Russie : Des prisonniers de guerre ukrainiens ont été systématiquement torturés
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter