Entretenir le mythe du Père Noël, une affaire de milieu social ?
par Géraldine Bois, Maitresse de conférences en sociologie, Université de Lorraine
Charlotte Moquet, Post-doctorante au CRESPPA-CSU, Ingénieure de recherche au CNRS - Docteure en sociologie de l'Université de Poitiers, Université de Poitiers
Les attitudes parentales vis-à-vis des croyances enfantines que sont le Père Noël et la petite souris varient selon les milieux sociaux.
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 11 décembre 2025