Comment Paris est passé de capitale de la vie brève à championne de la longévité
par Florian Bonnet, Démographe et économiste, spécialiste des inégalités territoriales, Ined (Institut national d'études démographiques)
Catalina Torres, Maîtresse de conférence, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay - chercheure associée, unité « Mortalité, santé, épidémiologie », Ined (Institut national d'études démographiques)
France Meslé, Démographe, Ined (Institut national d'études démographiques)
En cent cinquante ans, l’espérance de vie à Paris a fortement progressé, passant de 40 ans environ à plus de 80 ans. Une base de données inédite permet de comprendre les raisons de cet immense progrès.
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 11 décembre 2025