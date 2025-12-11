Tolerance.ca
Russie : Des prisonniers de guerre ukrainiens ont été systématiquement torturés

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un soldat ukrainien précédemment détenu par les forces russes, et libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers entre les deux pays, étreignait une femme dont des proches avaient disparu, à Tchernihiv, dans l'est de l'Ukraine, le 23 mai 2025. © 2025 Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images Les autorités et les forces armées russes ont systématiquement torturé et maltraité des prisonniers de guerre ukrainiens.Les preuves indiquent que les tortures physiques et psychologiques infligées constituent une pratique généralisée visant à briser l'estime de…


