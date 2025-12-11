Tolerance.ca
Djibouti : la démocratie vacille alors que le président cherche un nouveau mandat

par Federico Donelli, Associate Professor of International Relations, University of Trieste
Le président djiboutien, Ismaïl Omar Guelleh, a fait adopter des modifications constitutionnelles supprimant la limite d'âge pour se présenter à la présidentielle de 2025. Ces modifications lui permettent de rester au pouvoir au-delà de 2026. Il est déjà au pouvoir depuis 26 ansLa Conversation


