L’ONU récompense 5 pionniers de la lutte contre le changement climatique, dont une Nigérienne

Alors que les conséquences de la crise climatique sont de plus en plus lourdes, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a désigné mercredi cinq précurseurs dans le domaine du climat comme lauréats du prix « Champions de la Terre » 2025.



Lire l'article complet