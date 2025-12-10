L’UNICEF réclame 7,6 milliards de dollars pour répondre à des besoins « sans précédent » en 2026

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) lance un nouvel appel de fonds de 7,6 milliards de dollars pour fournir en 2026 une aide vitale à 73 millions d’enfants dans 133 pays et territoires – dont 37 millions de filles et plus de 9 millions d’enfants handicapés. Une demande à la mesure d’un monde où les crises s’empilent et s’aggravent.



Lire l'article complet