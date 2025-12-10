Tolerance.ca
RDC : l’ONU s’inquiète de la dégradation de la situation humanitaire dans le Sud-Kivu

Dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), la situation humanitaire dans la province du Sud-Kivu se dégrade rapidement depuis une semaine en raison d’intenses combats dans plusieurs territoires, notamment à Uvira, Walungu, Mwenga, Shabunda, Kabare, Fizi et Kalehe, a prévenu mercredi l'ONU.


