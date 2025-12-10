Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Faute de ressources suffisantes, le Bureau des droits de l’homme de l’ONU en « mode survie »

Alors que les violations des droits humains dans les zones touchées par des conflits à travers le monde augmentent, le Bureau des droits de l’homme de l’ONU est en « mode survie », en raison d’importantes coupes budgétaires de la part des donateurs internationaux.


© Nations Unies -
