Faute de ressources suffisantes, le Bureau des droits de l’homme de l’ONU en « mode survie »

Alors que les violations des droits humains dans les zones touchées par des conflits à travers le monde augmentent, le Bureau des droits de l’homme de l’ONU est en « mode survie », en raison d’importantes coupes budgétaires de la part des donateurs internationaux.



