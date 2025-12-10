Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’Afghanistan, patrie des droits des hommes

Alors que le monde marque, comme chaque 10 décembre, la journée des droits de l’homme, l’Afghanistan semble proposer une interprétation très littérale de cet ensemble de libertés fondamentales et inaliénables : la femme, à en croire le régime taliban, ne serait pas concernée.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
