Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’étonnante valeur des kWh qu’on ne produit pas

par Michel Denault, Professeur, optimisation et transition énergétique, HEC Montréal
Combien coûtera un kilowatt-heure d’électricité en 2040 ? La réponse courte : cher. Combien en coûterait-il pour obtenir le service énergétique de ce kilowatt-heure, mais sans le produire ? Moins cher. Beaucoup moins cher.

On connait l’exemple classique : on peut chauffer une maison mal isolée pour obtenir un certain niveau de confort. Ou l’isoler et obtenir le même niveau de confort en dépensant moins d’énergie. Bien sûr, de deux options équivalentes en confort, on préférera normalement la moins chère.

Or, ce qui vaut pour une maison vaut aussi pour une région, et pour…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Faute de ressources suffisantes, le Bureau des droits de l’homme de l’ONU en « mode survie »
~ L’Afghanistan, patrie des droits des hommes
~ Dans les torrents, des insectes tissent de minuscules filets de pêche qui inspirent de nouveaux matériaux
~ Vous appréhendez vos 60 ans ? La science affirme que c’est à cet âge que beaucoup d’entre nous atteignent leur apogée
~ Les liens de la pensée de Nick Land avec le (néo)nazisme
~ Pour promouvoir la parité dans les cursus d’ingénieurs, la piste d’un concours spécifique
~ Face aux défaillances des marques, les groupes de « haters » organisent leur riposte en ligne
~ Économie circulaire : un levier géopolitique pour la résilience et la durabilité de l’Union européenne ?
~ Les jeunes veulent-ils encore la démocratie ?
~ À qui appartiennent les poissons ? L’épineuse question de la répartition des quotas de pêche européens
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter