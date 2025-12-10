L’étonnante valeur des kWh qu’on ne produit pas
par Michel Denault, Professeur, optimisation et transition énergétique, HEC Montréal
Combien coûtera un kilowatt-heure d’électricité en 2040 ? La réponse courte : cher. Combien en coûterait-il pour obtenir le service énergétique de ce kilowatt-heure, mais sans le produire ? Moins cher. Beaucoup moins cher.
On connait l’exemple classique : on peut chauffer une maison mal isolée pour obtenir un certain niveau de confort. Ou l’isoler et obtenir le même niveau de confort en dépensant moins d’énergie. Bien sûr, de deux options équivalentes en confort, on préférera normalement la moins chère.
Or, ce qui vaut pour une maison vaut aussi pour une région, et pour…
- mercredi 10 décembre 2025