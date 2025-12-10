Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pour promouvoir la parité dans les cursus d’ingénieurs, la piste d’un concours spécifique

par Diana Griffoulieres, Responsable d'ingénierie pédagogique numérique, EPF
Emmanuel Duflos, Professeur des universités et directeur de l'EPF École d'ingénieur-e-s, EPF
Liliane Dorveaux, PhD Mathématiques Appliquées,Chargée de Projet, EPF
En repensant les voies d’accès aux écoles d’ingénieurs, peut-on encourager davantage de filles à candidater ? Une expérience menée par l’EPF École d’ingénieurs.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Faute de ressources suffisantes, le Bureau des droits de l’homme de l’ONU en « mode survie »
~ L’Afghanistan, patrie des droits des hommes
~ Dans les torrents, des insectes tissent de minuscules filets de pêche qui inspirent de nouveaux matériaux
~ L’étonnante valeur des kWh qu’on ne produit pas
~ Vous appréhendez vos 60 ans ? La science affirme que c’est à cet âge que beaucoup d’entre nous atteignent leur apogée
~ Les liens de la pensée de Nick Land avec le (néo)nazisme
~ Face aux défaillances des marques, les groupes de « haters » organisent leur riposte en ligne
~ Économie circulaire : un levier géopolitique pour la résilience et la durabilité de l’Union européenne ?
~ Les jeunes veulent-ils encore la démocratie ?
~ À qui appartiennent les poissons ? L’épineuse question de la répartition des quotas de pêche européens
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter