Face aux défaillances des marques, les groupes de « haters » organisent leur riposte en ligne
par Virginie Uger Rodriguez, Maître de Conférences en marketing, Université d’Orléans
Pierre Buffaz, Professeur assistant en Sciences de Gestion, EDC Paris Business School
Sur les réseaux sociaux, les consommateurs déçus par une marque trouvent les outils pour exprimer leur colère. Des solutions existent pour les entreprises qui font face à ces groupes structurés.
© La Conversation
- mercredi 10 décembre 2025