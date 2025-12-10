Tolerance.ca
Aliments ultratransformés : quels effets sur notre santé et comment réduire notre exposition ?

par Mathilde Touvier, Directrice de l'Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle, U1153 Inserm,Inrae, Cnam, Université Sorbonne Paris Nord, Université Paris Cité, Université Paris Cité
Bernard Srour, Chercheur en épidémiologie au CRESS-EREN (INRAE, Inserm, Université Sorbonne Paris Nord, Université Paris Cité), titulaire de la chaire de Professeur Junior INRAE sur les rythmes alimentaires, et coordonnateur du Réseau NACRe (Nutrition Activité physique Cancer Recherche)., Inrae; Inserm
Mortalité prématurée, obésité, diabète, dépression, maladies cardiovasculaires, maladies de l’intestin… les preuves des effets délétères des aliments ultratransformés sur la santé s’accumulent.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation
