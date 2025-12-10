Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur l'Afghanistan

Le Conseil de sécurité se réunit, mercredi matin, sur la situation en Afghanistan, en présence de l'envoyée de l'ONU dans le pays, Georgette Gagnon, du chef du bureau des affaires l'humanitaires, Tom Fletcher, et d'une représentante de la société civile. Le direct est assuré par la Section de la Couverture des réunions de l'ONU.


© Nations Unies -
