Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Sur Pornhub, un simple message suffit à dissuader les utilisateurs cherchant des vidéos pédopornographiques

par Joel Scanlan, Senior Lecturer in Cybersecurity and Privacy, University of Tasmania
Intégrer la protection des utilisateurs dans l’architecture des plateformes numériques est possible. Une recherche menée avec Pornhub, montre qu’un message adressé aux utilisateurs cherchant des images pédopornographiques est très efficace.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
