Sur Pornhub, un simple message suffit à dissuader les utilisateurs cherchant des vidéos pédopornographiques
par Joel Scanlan, Senior Lecturer in Cybersecurity and Privacy, University of Tasmania
Intégrer la protection des utilisateurs dans l’architecture des plateformes numériques est possible. Une recherche menée avec Pornhub, montre qu’un message adressé aux utilisateurs cherchant des images pédopornographiques est très efficace.
- mercredi 10 décembre 2025