Prévention du génocide : les atrocités dans le monde risquent de s'aggraver, avertit l'ONU

Le monde assiste à une érosion alarmante du respect du droit international, les conflits ciblant de plus en plus les civils et augmentant le risque de crimes atroces, avertit le nouveau Conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide.



Lire l'article complet