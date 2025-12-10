Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Soudan : les femmes et les enfants pris dans l’engrenage d’un effondrement humanitaire

Au Soudan, la guerre qui ravage le pays depuis plus de deux ans et demi a franchi un nouveau palier dans l’horreur. Après la chute, fin novembre, du dernier bastion gouvernemental du Darfour du Nord aux mains des rebelles, les récits qui remontent vers les agences onusiennes donnent la mesure d’un désastre humanitaire désormais hors de contrôle.


