Entre progrès et défis, l’UNESCO appelle à moderniser le droit à l’apprentissage

Malgré des progrès notables dans l’accès à l’éducation, les fractures éducatives se creusent sous l’effet de la crise climatique, des conflits et des mutations technologiques. Pour l’UNESCO, il devient urgent de moderniser le cadre juridique du droit à l’éducation afin qu’il réponde aux besoins d’un monde en rapide transformation.



