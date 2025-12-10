Tolerance.ca
Au Louvre, la radiologue qui révèle les mystères des chefs-d’œuvre

par Elisabeth Ravaud, Ingénieur de recherche, Ministère de la Culture
Vous l’ignorez peut-être, mais sous le Louvre, se cache un laboratoire un peu particulier, le Centre de recherche et de restauration des musées de France. Il a pour mission d’étudier, de documenter et d’aider à la restauration des œuvres des 1 200 musées de France. Benoît Tonson, chef de rubrique Science et Technologie, y a rencontré Elisabeth Ravaud. Elle est l’autrice d’un ouvrage de référence sur l'utilisation de la radiographie appliquée à l’étude des peintures « Radiography and Painting » et l’une des plus grandes spécialistes mondiales de cette discipline.


Lire l'article complet

© La Conversation -
