Ces pointes de flèches prouvent-elles la présence d’Homo Sapiens en Eurasie il y a 80 000 ans ?
par Hugues Plisson, archéologue spécialisé en tracéologie (reconstitution de la fonction des outils préhistoriques par l'analyse de leurs usures), Université de Bordeaux
Andrey I. Krivoshapkin, Acting director, Russian Academy of Sciences
De minuscules pointes de projectile triangulaires ont été identifiées en Ouzbékistan. Cette nouvelle étude éclaire le scénario de l’arrivée d’Homo Sapiens en Europe.
- mercredi 10 décembre 2025