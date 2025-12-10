Monde. La campagne annuelle d’écriture de lettres d’Amnesty International montre que l’humanité peut triompher

par Amnesty International

Dans un contexte de propagation des pratiques autoritaires, d'effondrement climatique et d'érosion du droit international, Amnesty International lance sa campagne annuelle Écrire pour les droits le 10 décembre, à l'occasion de la Journée des droits de l'homme, pour soutenir les victimes d'atteintes aux droits humains et montrer que l'humanité peut triompher. La campagne de cette année rassemble […]



