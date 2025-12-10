Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Monde. La campagne annuelle d’écriture de lettres d’Amnesty International montre que l’humanité peut triompher

par Amnesty International
Dans un contexte de propagation des pratiques autoritaires, d’effondrement climatique et d’érosion du droit international, Amnesty International lance sa campagne annuelle Écrire pour les droits le 10 décembre, à l’occasion de la Journée des droits de l’homme, pour soutenir les victimes d’atteintes aux droits humains et montrer que l’humanité peut triompher. La campagne de cette année rassemble […] The post Monde. La campagne annuelle d’écriture de lettres d’Amnesty International montre que l’humanité peut triompher appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
