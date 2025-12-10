Damisoa : après avoir quitté nos terres frappées par la famine, nous rencontrons de nouvelles difficultés

par Amnesty International

Je n’aurais jamais dû quitter mes terres ancestrales du sud de Madagascar, mais nous étions contraints de partir. La famine frappait notre région. Je n’avais pas grand-chose à vendre pour payer le voyage : pas de chèvre ni de zébu (bétail), alors nous avons vendu les casseroles et le mobilier de notre maison. Cela nous a […] The post Damisoa : après avoir quitté nos terres frappées par la famine, nous rencontrons de nouvelles difficultés appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet