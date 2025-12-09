Sous pression : la charge émotionnelle méconnue des emplois administratifs
par Jacynthe Angers-Beauvais, Étudiante au doctorat interdisciplinaire en santé et société, Université du Québec à Montréal - Université du Québec à Rimouski, Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Charles Côté, Docteur en kinésiologie (SST), Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Une étude révèle que les employés administratifs du réseau de la santé sont plus exposés aux risques psychosociaux qu’on ne le pensait.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 9 décembre 2025