Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Sous pression : la charge émotionnelle méconnue des emplois administratifs

par Jacynthe Angers-Beauvais, Étudiante au doctorat interdisciplinaire en santé et société, Université du Québec à Montréal - Université du Québec à Rimouski, Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Charles Côté, Docteur en kinésiologie (SST), Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Une étude révèle que les employés administratifs du réseau de la santé sont plus exposés aux risques psychosociaux qu’on ne le pensait.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
