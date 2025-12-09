Sous pression : la charge émotionnelle méconnue des emplois administratifs

par Jacynthe Angers-Beauvais, Étudiante au doctorat interdisciplinaire en santé et société, Université du Québec à Montréal - Université du Québec à Rimouski, Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Charles Côté, Docteur en kinésiologie (SST), Université du Québec à Rimouski (UQAR)