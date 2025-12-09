Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Et si l’IA générative ne valait rien ? Ce ne serait pas forcément un problème

par Fenwick McKelvey, Associate Professor in Information and Communication Technology Policy, Concordia University
L’IA générative fait des choses intéressantes et utiles, mais elle n’est pas encore le moteur d’une nouvelle économie – et il se pourrait qu’elle ne le devienne jamais.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
