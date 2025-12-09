Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

A Gaza, l'effet domino de la faim chez les femmes enceintes

Les mères affamées de Gaza donnent naissance à des bébés prématurés ou souffrant d’insuffisance pondérale qui meurent dans les unités de soins intensifs ou luttent pour survivre alors qu’ils souffrent de malnutrition aiguë, a averti mardi le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).


