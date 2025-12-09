Tolerance.ca
L’Ukraine au bord de la rupture : un hiver « sous le feu et dans le noir »

L’Ukraine entre dans l’hiver sous un ciel saturé de drones et de missiles. Alors que la Russie intensifie ses frappes contre les infrastructures énergétiques du pays et que le nombre de victimes civiles monte en flèche, de nombreux Ukrainiens s'apprêtent à passer les fêtes dans une obscurité glaciale.


