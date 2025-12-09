Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Escalade inquiétante des violences en ligne envers les militantes des droits humains et les femmes journalistes

Les violences en ligne à l’encontre des défenseures des droits humains, des militantes et des femmes journalistes ont atteint un point critique, touchant 7 femmes sur 10. Ces agressions alimentent souvent des agressions hors ligne : quatre femmes sur dix interrogées ont déclaré avoir subi des agressions hors ligne liées aux violences numériques qu’elles ont subies précédemment.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ A Gaza, l'effet domino de la faim chez les femmes enceintes
~ L’Ukraine au bord de la rupture : un hiver « sous le feu et dans le noir »
~ Crise humanitaire en Afrique de l’Ouest et du Centre : l’ONU réclame 5,1 milliards de dollars et appelle à briser l’indifférence
~ États-Unis : Les autres pays devraient s’opposer aux exécutions illégales en mer
~ Atteindre les objectifs climatiques améliorera aussi la santé publique
~ Favoriser l’investissement dans les études en apprenant aux jeunes à mieux gérer leur rapport au temps
~ Radiographie du soft power russe au Sénégal
~ Atteindre les objectifs climatiques améliorera aussi la santé publique
~ La société civile syrienne un an après la chute du régime Assad
~ Favoriser l’investissement dans les études en apprenant aux jeunes à mieux gérer leur rapport au temps
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter