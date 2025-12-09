Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Crise humanitaire en Afrique de l’Ouest et du Centre : l’ONU réclame 5,1 milliards de dollars et appelle à briser l’indifférence

Dans le cadre de l’appel humanitaire mondial de 33 milliards de dollars pour 2026, l’ONU et ses partenaires réclament 5,1 milliards afin de venir en aide à 24 millions des personnes les plus vulnérables en Afrique de l’Ouest et du Centre.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ A Gaza, l'effet domino de la faim chez les femmes enceintes
~ L’Ukraine au bord de la rupture : un hiver « sous le feu et dans le noir »
~ Escalade inquiétante des violences en ligne envers les militantes des droits humains et les femmes journalistes
~ États-Unis : Les autres pays devraient s’opposer aux exécutions illégales en mer
~ Atteindre les objectifs climatiques améliorera aussi la santé publique
~ Favoriser l’investissement dans les études en apprenant aux jeunes à mieux gérer leur rapport au temps
~ Radiographie du soft power russe au Sénégal
~ Atteindre les objectifs climatiques améliorera aussi la santé publique
~ La société civile syrienne un an après la chute du régime Assad
~ Favoriser l’investissement dans les études en apprenant aux jeunes à mieux gérer leur rapport au temps
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter