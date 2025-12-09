États-Unis : Les autres pays devraient s’opposer aux exécutions illégales en mer

par Human Rights Watch

Click to expand Image Deux images extraites d'une vidéo publiée sur le compte X de la Maison Blanche le 15 septembre 2025, montrant une frappe militaire contre un bateau que le président Donald Trump a décrit comme une embarcation utilisée par un cartel de la drogue vénézuélien. Il s’agissait de la deuxième frappe de ce type menée en septembre contre un bateau suspecté de trafic de drogue. © 2025 Maison-Blanche via Reuters Les gouvernements devraient s’opposer publiquement aux frappes illégales de l’administration Trump contre des bateaux suspectés de narcotrafic.L’ordre international…



Lire l'article complet