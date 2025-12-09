Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Observatoire des droits humains

Atteindre les objectifs climatiques améliorera aussi la santé publique

par Kévin Jean, Professeur junior en Santé et Changements Globaux, Université Paris Dauphine – PSL
Laura Temime, Professor, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Léo Moutet, Doctorant en sécurité sanitaire, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Les mesures mises en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre améliorent aussi la santé publique, comme le mettent en lumière les résultats d’une nouvelle étude.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
