Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Bénin : après une journée de chaos, l’ONU condamne la tentative de putsch déjouée à Cotonou

L’ONU a réagi avec fermeté à la tentative avortée de putsch survenue dimanche au Bénin. À New York, le Secrétaire général, António Guterres, a « condamné sans équivoque » cette action « anticonstitutionnelle », avertissant qu’elle « pourrait menacer davantage la stabilité de la région ».


© Nations Unies -
