En 25 ans, l’épidémie de choléra en RDC n’a jamais été aussi virulente

En 2025, l’épidémie de choléra en République démocratique du Congo (RDC) a eu des effets dévastateurs. Plus de 64 000 cas ont été recensés depuis le début de l’année, dont plus d’un quart concernent des enfants, et près de 2 000 patients ont perdu la vie. Selon l’UNICEF, il s’agit du pire pic enregistré dans le pays depuis un quart de siècle.



