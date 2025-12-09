Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En 25 ans, l’épidémie de choléra en RDC n’a jamais été aussi virulente

En 2025, l’épidémie de choléra en République démocratique du Congo (RDC) a eu des effets dévastateurs. Plus de 64 000 cas ont été recensés depuis le début de l’année, dont plus d’un quart concernent des enfants, et près de 2 000 patients ont perdu la vie. Selon l’UNICEF, il s’agit du pire pic enregistré dans le pays depuis un quart de siècle.


