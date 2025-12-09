Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Des œufs de papillon à l’hybridation des ours polaires : conversation avec la réfugiée scientifique Camille Parmesan

par Camille Parmesan, Director, Theoretical and Experimental Ecology Station (SETE), Centre national de la recherche scientifique (CNRS); University of Plymouth; The University of Texas at Austin
Réfugiée scientifique, lauréate du prix Nobel, et écologue au Giec depuis plus de vingt-cinq ans, Camille Parmesan nous explique comment préserver la biodiversité dans une planète en surchauffe.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Radiographie du soft power russe au Sénégal
~ Atteindre les objectifs climatiques améliorera aussi la santé publique
~ La société civile syrienne un an après la chute du régime Assad
~ Favoriser l’investissement dans les études en apprenant aux jeunes à mieux gérer leur rapport au temps
~ Roger Caillois, ses pierres et son écriture : de nouvelles découvertes mises en scène
~ Face à la guerre économique, l’urgence d’une « Pax Europaea »
~ Trains de nuit : une relance peut cacher une pause
~ Une motion de « censure constructive » aiderait-elle à sortir de l’impasse politique ?
~ La consommation d'alcool chez les hommes nuit aux femmes et aux enfants
~ Et si la masturbation pouvait réduire les effets indésirables de la ménopause ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter