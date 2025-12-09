Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Tunisie : Des activistes de premier plan arrêtés dans l’« affaire du complot »

par Human Rights Watch
Click to expand Image Trois éminentes figures de l’opposition en Tunisie, arrêtées fin novembre et début décembre 2025. De gauche à droite : L’avocat Ahmed Nejib Chebbi, l’activiste Chaïma Issa, et l’avocat Ayachi Hammami.  © Privé (trois photos) (Beyrouth) – Les autorités tunisiennes ont arrêté trois activistes de premier plan lors des dernières semaines après leur condamnation injuste à l'issue d'un simulacre de procès portant sur des accusations de complot et terrorisme, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les autorités devraient immédiatement annuler ces condamnations…


© Human Rights Watch -
