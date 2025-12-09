Tunisie : Des activistes de premier plan arrêtés dans l’« affaire du complot »

par Human Rights Watch

Click to expand Image Trois éminentes figures de l’opposition en Tunisie, arrêtées fin novembre et début décembre 2025. De gauche à droite : L’avocat Ahmed Nejib Chebbi, l’activiste Chaïma Issa, et l’avocat Ayachi Hammami. © Privé (trois photos) (Beyrouth) – Les autorités tunisiennes ont arrêté trois activistes de premier plan lors des dernières semaines après leur condamnation injuste à l'issue d'un simulacre de procès portant sur des accusations de complot et terrorisme, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les autorités devraient immédiatement annuler ces condamnations…



