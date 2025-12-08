Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Syrie : Un an après la chute d'Assad

par Human Rights Watch
Click to expand Image Une banderole avec une photo géante du président syrien déchu, Bashar al-Assad, traînait sur le sol du palais présidentiel à Damas, le 8 décembre 2024, quelques heures après sa fuite vers Moscou ; en haut des marches, un combattant d’un groupe armé d’opposition surveillait les lieux. © 2024 Omar Sanadiki/AP Photo (Beyrouth, 8 décembre 2025) – Les autorités de transition syriennes ont pris des mesures positives en matière de justice, de transparence et de droits, mais n'ont pas réussi à empêcher la poursuite des violences et des atrocités, a déclaré aujourd'hui…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
