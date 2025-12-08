Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Sénégal: quand les corps des femmes appartiennent à tout le monde sauf à elles

par Blogueurs invités
Au Sénégal, une femme violée peut être condamnée pour avoir voulu reprendre le contrôle de sa vie. La société décide ainsi de ce qui est bon pour la femme


Lire l'article complet

© Global Voices -
