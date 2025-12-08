Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Népal. Le gouvernement doit garantir l’obligation de rendre des comptes pour les homicides illégaux et le recours à la force durant les manifestations de la Gen Z

par Amnesty International
Les manquements généralisés des organes népalais chargés de l’application des lois dans le cadre du maintien de l’ordre lors des manifestations de la « Génération Z », en septembre, se sont soldés par des homicides illégaux, un recours injustifié et excessif à la force, et de graves blessures, écrit Amnesty International dans une nouvelle synthèse. Ce document, […] The post Népal. Le gouvernement doit garantir l’obligation de rendre des comptes pour les homicides illégaux et le recours à la force durant les manifestations de la Gen Z appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
