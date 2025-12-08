Népal. Le gouvernement doit garantir l’obligation de rendre des comptes pour les homicides illégaux et le recours à la force durant les manifestations de la Gen Z

par Amnesty International

Les manquements généralisés des organes népalais chargés de l'application des lois dans le cadre du maintien de l'ordre lors des manifestations de la « Génération Z », en septembre, se sont soldés par des homicides illégaux, un recours injustifié et excessif à la force, et de graves blessures, écrit Amnesty International dans une nouvelle synthèse.



