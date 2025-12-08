Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Crises humanitaires : l’ONU lance un appel de fonds de 33 milliards de dollars pour 2026

Après une année marquée par des coupes budgétaires inédites, l’ONU lance un appel de 23 milliards de dollars pour répondre aux urgences les plus aiguës en 2026. Lundi, l’organisation et ses partenaires ont présenté un plan visant à aider 87 millions de personnes frappées par la guerre, les catastrophes naturelles, les épidémies et l’effondrement des récoltes.


