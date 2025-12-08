Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

À Jérusalem-Est, l’UNRWA dénonce l’irruption des forces israéliennes dans ses locaux

Le jour n’était pas encore levé, lundi, lorsque des motos de police, des camions et des monte-charges ont entouré le siège de l’UNRWA, à Jérusalem-Est, avant de pénétrer de force dans ses locaux. Un geste brutal, d’une forte charge symbolique dans cette partie de la ville sainte où l’agence onusienne chargée de la protection des réfugiés palestiniens est désormais persona non grata.


© Nations Unies -
