Syrie : un an après la chute d’Assad, l’ONU rappelle l’ampleur des défis à relever

Alors que les Syriens célèbrent lundi le premier anniversaire du renversement du régime de Bachar Al-Assad à Damas, l’envoyée spéciale adjointe de l’ONU pour la Syrie a appelé à ne pas perdre de vue les défis importants qui continuent de façonner le quotidien des habitants du pays après 14 années de guerre civile et des décennies de dictature.



Lire l'article complet