Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Plus de femmes sur les conseils d'administration, mais pas à la haute direction : une dissonance coûteuse pour les entreprises

par Louise Champoux-Paillé, Cadre en exercice, John Molson School of Business, Concordia University
Anne-Marie Croteau, Dean, John Molson School of Business, Concordia University
Il y a davantage de femmes sur les conseils d’administration, mais pas à la haute direction. Un écart qui entraîne des dysfonctionnements sur la gouvernance et les décisions stratégiques.La Conversation


© La Conversation -
