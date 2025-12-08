Émancipation des Juifs sous la Révolution et l’Empire, intégration des musulmans aujourd’hui : des controverses qui se ressemblent
par Danièle Lochak, Porfesseure émérite de droit public, Université Paris Nanterre
Bien avant la loi de 1905 sur la laïcité, de nombreux débats ont eu lieu au sujet des pratiques religieuses minoritaires. Au moment de la Révolution, il est question des juifs, dans des termes qui rappellent les controverses actuelles touchant les musulmans.
- lundi 8 décembre 2025