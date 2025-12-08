Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Agriculture en Afrique de l'Ouest : comment promouvoir le travail décent pour attirer les jeunes

par Ibrahima Diallo, Chercheur à l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles, Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA)
Derrière les discours sur la modernisation de l'agriculture en Afrique, une question centrale demeure : comment garantir des conditions de travail dignes dans un secteur dominé par l'informel et des tâches pénibles ?

Ibrahima Diallo, chercheur à l'Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra), spécialiste des questions liées au travail agricole, s'est penché sur le sujet dans une étude collective…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Plus de femmes sur les conseils d'administration, mais pas à la haute direction : une dissonance coûteuse pour les entreprises
~ L’intelligence artificielle au service de la médecine régénérative pour concevoir de nouvelles protéines
~ Ce que révèle l’enquête sur le rôle des réseaux sociaux dans la crise de Madagascar 2025
~ La gouvernance par les nombres ne façonne-t-elle pas trop les politiques publiques ?
~ De « Mafiosa » à « Plaine orientale », l’imaginaire de la mafia corse à l’écran
~ Émancipation des Juifs sous la Révolution et l’Empire, intégration des musulmans aujourd’hui : des controverses qui se ressemblent
~ Apprentissage, service civique, stages… Les politiques d’insertion des jeunes, entre promesses d’embauche et faux espoirs
~ Les humanitaires lancent un appel de fonds de 33 milliards de dollars pour 2026
~ TotalEnergies : un jugement français pourrait inspirer des poursuites climatiques en Afrique
~ Ce que le cas des catholiques français révèle du management de la diversité au travail
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter
© 2025 Tolerance.ca® Inc. Tous droits de reproduction réservés.

Toutes les informations reproduites sur le site de www.tolerance.ca (articles, images, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Tolerance.ca® Inc. ou, dans certains cas, par leurs auteurs. Aucune de ces informations ne peut être reproduite pour un usage autre que personnel. Toute modification, reproduction à large diffusion, traduction, vente, exploitation commerciale ou réutilisation du contenu du site sans l'autorisation préalable écrite de Tolerance.ca® Inc. est strictement interdite. Pour information : info@tolerance.ca

Tolerance.ca® Inc. n'est pas responsable des liens externes ni des contenus des annonces publicitaires paraissant sur Tolerance.ca®. Les annonces publicitaires peuvent utiliser des données relatives à votre navigation sur notre site, afin de vous proposer des annonces de produits ou services adaptées à vos centres d'intérêts.
RSS