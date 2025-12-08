Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

TotalEnergies : un jugement français pourrait inspirer des poursuites climatiques en Afrique

par Zunaida Moosa Wadiwala, Legal Researcher, PhD Candidate and Lead of the African Climate Law Programme, Mandela Institute, University of the Witwatersrand
Tracy-Lynn Field, Director of the Mandela Institute, Professor of Law, University of the Witwatersrand
En Afrique, des lois protégeant les consommateurs permettent de sanctionner les entreprises fossiles qui s'adonnent à des pratiques écologiques douteuses.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation
