Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Un an après la chute d’Assad, l’ONU appelle à une Syrie « libre, souveraine et unifiée »

Un an jour pour jour après l’effondrement du régime de Bachar al-Assad, António Guterres a appelé à profiter de cet anniversaire « pour honorer les sacrifices [des Syriens] et raviver les aspirations qui ont nourri le changement historique du pays ».


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ce que le cas des catholiques français révèle du management de la diversité au travail
~ Religion au travail : ce que peut faire (ou pas) un manager
~ Et si le problème de l’inclusion, c’était son design…
~ S’organiser quand tout bascule : les sept rôles clés d’une cellule de crise
~ Atteindre la neutralité carbone exigera 3 859 milliards d’euros par an jusqu’en 2050
~ Bulgarie : Le report de l’abandon du charbon nuit à la santé des habitants
~ À cent ans, « Gatsby le Magnifique » continue d’attirer lecteurs et… critiques
~ Charles Fourier, ce penseur du XIXe siècle qui voyait le travail comme un plaisir
~ Cœur : pourquoi les athlètes qui pratiquent l’endurance ont-ils un risque plus élevé de fibrillation atriale ?
~ Statut de l’élu local : ce que change réellement la nouvelle loi
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter