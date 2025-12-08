Ce que le cas des catholiques français révèle du management de la diversité au travail
par Thomas Blonski, Professeur assistant en stratégie et entrepreneuriat, ICN Business School
Géraldine Galindo, Professor and Director of the Inclusive Leadership & Management Institute, ESCP Business School
Comment sont gérées les populations qui ne dévoilent pas ou peu leur religiosité au travail ? Le cas des catholiques français permet d’établir certaines réponses.
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 8 décembre 2025